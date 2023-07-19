Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı Devrede

Çevre Koruma Dairesinin olumlu görüşü olmadan, ülkemize yakıt ithal edilmesi yasaktır Çevre Koruma Dairesi bu görüşünü, ulusal veya uluslararası ölçütler çerçevesinde vermektedir.

Çevre Koruma Dairesi ülkeye uluslararası kriterlere ve standartlara sahip yakıtların girmesini sağlayarak çevre ve insan sağlığını korumayı amaçlamaktadır. Standartları sağlamayan sanayi kömürlerinden kaynaklanan hava kirleticileri solunum yoluyla alınarak insan sağlığına zarar vermektedir. Aynı şekilde standartları sağlamayan mangal kömürleri pişirilen besinler üzerinde olumsuz etki yaparak insan sağlığına zarar verebilmektedir.

Avrupa Birliği finansmanı ile Çevre Koruma Dairesi bünyesinde Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı kurulmuştur.

Bu laboratuvarda;

1- Sanayide kullanılmak üzere ithal edilen taş kömürü, linyit kömürü gibi kömürlerde kükürt içeriği analizi,

Kükürt içeriğinin %1’den az olması gerekmektedir. Analiz sonuçları bu sınır değere göre değerlendirilmektedir

2- Elektrik Santralları için Ülkeye ithal edilen fuel oil için kükürt içeriği analizi

Kükürt içeriğinin %1’den az olması gerekmektedir. Analiz sonuçları bu sınır değere göre değerlendirilmektedir

3- Ülkeye ithal edilen mangal kömürü / kömür briketi’nde Sabit Karbon, Nem ve Kül analizleri

Sonuçlar TSE standartlarına göre değerlendirilmektedir

Söz konusu laboratuvar katı ve sıvı yakıt analizleri ile hava kalitesi çevre analizleri yapan ülkemizdeki ilk ve tek laboratuvar olma özelliğine sahiptir.

Çevre Koruma Dairesi bugüne kadar ithalatçıların sundukları analiz raporlarına dayanarak ithal uygunluk görüşü vermekte idi. Laboratuvarın devreye girmesi ile Temmuz 2023 tarihinden itibaren ithalatçıların ürünlerinden ülkeye giriş yaptıkları gümrük kapılarından Daire tarafından alınan numuneler analiz edilmekte ve analiz sonuçları uygun olan yakıtların ülkeye girmesine izin verilmektedir.

Laboratuvarda yapılan analizler düzenli periyotlar ile Türkiye’deki akredite laboratuvarlarda da paralel analizler yaptırılarak analizlerin doğruluğu teyit ettirilmektedir. Bu şekilde Çevre Koruma Dairesi bünyesindeki laboratuvarda yapılan analizlerin güvenilirliliği sağlanmış olmaktadır.

Yakıt kalitesi laborutuvarının devreye girmesi sonrası bugüne kadar ülkeye ithal edilmek istenen yakıtlardan alınan numunelerden yapılan analizlerden ilgili standartları sağlamayan üç ithalatçıya ait mangal kömürlerinin ülkeye girmesine onay verilmemiştir.