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Hava yağmurlu olacak

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Meteoroloji Dairesi, havanın Çarşamba gününe kadar yağmurlu olacağını açıkladı.
Hava yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, 17-22 Mart tarihleri arasında bölgenin Alçak Basınç Sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede havanın yarın  yer yer sağanak yağmurlu, Salı ve Çarşamba günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Perşembe ve Cuma günü de az bulutlu olacağı belirtildi.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısı 18 – 21 derece, ikinci yarısında ise 22 - 25 derece dolaylarında seyredecek.

Açıklamada, rüzgârın periyodun ilk yarısı Kuzeyli yönlerden, ikinci yarısı ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesinin beklendiği kaydedildi.

 

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