  • BIST 10234.16
  • Altın 2989.47
  • Dolar 34.8435
  • Euro 36.823
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Hava yolu şirketleri gecikme durumunda yolcuya tazminat ödeyecek

»
Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SGHM) yapılan değişikliğe göre, uçuşlarda 3 saatten fazla gecikme yaşanması durumunda, hava yolu şirketleri yolculara tazminat ödeyecek.
Hava yolu şirketleri gecikme durumunda yolcuya tazminat ödeyecek

3 Aralık 2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU) üzerinde yapılan değişiklikler Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle gecikmesi durumunda, yolcuların planlanan son varış noktasına 3 saat veya daha fazla sürede ulaştırılması halinde, hava yolu şirketleri belirlenen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu olacak.

İç hat uçuşları için 100 avro tazminat
Yönetmeliğin 8. maddesinde yapılan değişikliğe göre, gecikme durumlarında yolculara iç hat uçuşları için 100 avro tazminat ödenecek.

Dış hat uçuşları için ise mesafeye bağlı olarak, 1500 kilometre veya daha kısa uçuşlar için 250 avro, 1500 ile 3500 kilometre arasındaki uçuşlar için 400 avro, 3500 kilometreden uzun uçuşlar için 600 avro ödenecek.

Tazminat ödemeleri Türk Lirası üzerinden yapılırken, ödemenin gerçekleştiği günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.

Değişiklikler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Narin Güran cinayeti: Savcı dört tutuklu sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi07 Aralık 2024 Cumartesi 10:22
  • Türk-Yunan uzlaşması sonuç verdi: AGİT'in başına ilk kez Türkiye'den bir diplomat seçildi06 Aralık 2024 Cuma 20:41
  • Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu06 Aralık 2024 Cuma 11:42
  • İsias Otel davası: Bir sonraki duruşma 24 Aralık’ta03 Aralık 2024 Salı 19:17
  • Fatih Erbakan: Erdoğan'ın artık emekli olması lazım03 Aralık 2024 Salı 18:55
  • Esendağlı’dan İSİAS Otel ara kararına ilişkin açıklama!03 Aralık 2024 Salı 17:56
  • Adıyaman Başsavcılığı, İsias Otel Sorumlularına En Üst Seviyede Ceza Talep Etti03 Aralık 2024 Salı 11:09
  • Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı02 Aralık 2024 Pazartesi 13:06
  • Erdoğan'a tepki: TRT World Forumu'nda Filistin protestosu29 Kasım 2024 Cuma 16:09
  • Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldı29 Kasım 2024 Cuma 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti