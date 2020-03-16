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Havaalanı,Limanlar doldu...Bavulunu alan Türkiye'ye dönüyor

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Havaalanı,Lİmanlar doldu...Bavulunu alan Türkiye'ye dönüyor
Havaalanı,Limanlar doldu...Bavulunu alan Türkiye'ye dönüyor

Ülkemizde Koronavirüsün çıkmasından sonra herkes havaalanı ve limanlara akın etti. Özellikle Ülkemizde okumakta olan Üniversite öğrencilerinin yoğunluğu oluşturduğu görüldü.

Ercan Havalimanında uçuşlarda yaşanan kalabalıkla birlikte,Girne Limanı'nda da uzun bir süre sonra yoğun bir kalabalık yaşandı.

Koronavirüs endişesiyle bavulunu ve çantasını alan insanlar akın akın Türkiye’ye dönüyor. Havaalanı ve Limanlara insanların gitmesi yoğunluğu da getirdi.
Üniversitelerin eğitime devam etme kararı alması sonrasında dönecek Öğrencilerin karantina sürecinin nasıl olacağı bu süreçte yaşanacak devam zorunluluğu ve sınavlara katılımı konusunda yaşanacak sıkıntılara nasıl çözüm üretileceği büyük bir soru işareti olarak duruyor 

Dönüşlerin nasıl, ne zaman olacağı ve uygulanacak protokol merak konusu olmaya devam ediyor...

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