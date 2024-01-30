  • BIST 8452.86
  • Altın 1990.073
  • Dolar 30.3584
  • Euro 32.8655
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan, Gazze'deki esirlerin yakınlarının düzenlediği protestolara tepki

Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği Başkanı Özakıncı oldu

» »
Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği’nin Genel Kurul toplantısı yapıldı. Dernek Başkanı Günhan Özakıncı oldu.
Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği Başkanı Özakıncı oldu

Dernekten yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, Meydan Haberleşme Şubesi personelinin, dernekleşme çalışmalarının tamamlandığı ve Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği’nin 21 Eylül 2023’de tescillendiği ifade edildi.

Açıklamada, derneğin, 27 Ocak Cumartesi günü yapılan Genel Kurul toplantısında yeni yönetim ile faaliyet hayatına başladığı kaydedildi.

Yönetimde yer alan isimler şöyle:

“Yönetim Kurulu

Başkan: Günhan Özakıncı

Genel Sekreter:  Çiğdem Çağlar

Basın Yayın ve Sosyal İlişkiler: Batu Barkut

Mali İşler Sorumlusu: Arzu Özdemli

Yedek Üye: Derya Ökten Osmanzade

Disiplin Kurulu

Başkan: Mehmet Salih Taluğ

Üye: Pembe Çerkez Atalay

Üye: Semray Hansa

Yedek Üye: Evren Azeri

Denetleme Kurulu

Başkan: Sertaç Peralı

Üye: Erçin Fevzi

Üye: Yücem Tandoğan

Yedek Üye: Ferda Özteknik”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım Bakanlığından zeytin üreticilerine duyuru30 Ocak 2024 Salı 10:03
  • Hasan Sarpten: Birçok noktada sel baskını yaşayacağımız kaçınılmazdır30 Ocak 2024 Salı 10:02
  • İtfaiye Müdürlüğü: Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarılar dikkate alınmalı30 Ocak 2024 Salı 09:56
  • Tatar, bugün Maria Angela Holguin Cuellar’ı kabul edecek30 Ocak 2024 Salı 09:49
  • Özadam: Ercan hangi ülkenin havalimanı!30 Ocak 2024 Salı 08:00
  • Gönyeli'de bir dairede yangın çıktı29 Ocak 2024 Pazartesi 21:22
  • Ekmeğe zam! 15 TL oluyor...29 Ocak 2024 Pazartesi 21:20
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 8000 Euro istihdam tepkisi29 Ocak 2024 Pazartesi 21:18
  • Tabipler Birliği, Çalışma Bakanlığı'nı eleştirdi: Artık yeter29 Ocak 2024 Pazartesi 17:19
  • Ağıllar, Toprak Orman Yolunda Traktör Kaza Yaptı: 3 Yaralı Var29 Ocak 2024 Pazartesi 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti