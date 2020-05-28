  • BIST 105.543
  • Altın 377,551
  • Dolar 6,8137
  • Euro 7,5073
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Havacılık sektöründe Covid-19 krizi: Boeing 12 bin, Easyjet 4 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

»
Havacılık sektöründe Covid-19 krizi: Boeing 12 bin, Easyjet 4 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor
Havacılık sektöründe Covid-19 krizi: Boeing 12 bin, Easyjet 4 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin en çok görüldüğü sektörlerin başında havacılık geliyor.

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing firması, ABD'de 6 bin 770'i gönüllü ayrılma yoluyla olmak üzere toplam 12 binden fazla çalışanının işine son verme kararı aldı.

Boeing, 737 MAX tipi uçakların kazaları nedeniyle salgın öncesi zor bir süreçten geçiyordu. Kazaların ardından 737 MAX tipi uçakların uçuşu durdurulmuştu.

Covid-19 salgınının patlak vermesiyle siparişleri daha da azalan Boeing’in ülkenin farklı yerlerindeki hangarları uçakla doldu.

Boeing Üst Yöneticisi Dave Calhoun şirket çalışanlarına yolladığı e-postada, pandeminin havayolu endüstrisi üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle siparişlerin gelecek yıllarda düşeceğini belirterek 'üretim kapasitemizi düşürmek zorunda kalacağız' dedi.

Boeing geçen ay küresel iş gücünün yüzde 10’unu yani yaklaşık 16 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurmuştu.

Öte yandan şirket ocak ayında durdurduğu 737 MAX tipi yolcu uçaklarının üretimine tekrar başladığını duyurdu.

Firmanın internet sayfasında yer alan açıklamada "Boeing son aylarda 737 MAX üretimine sağlıklı bir dönüş için önemli ilerlemeler kaydetti. Firmamız bu süreçte, Federal Havacılık İdaresi ve diğer küresel düzenleyiciler ile çalışmaya devam etmiştir" ifadelerine yer verildi.

EasyJet çalışanların yüzde 30'unun işine son veriyor

İngiltere’nin önde gelen hava yolu şirketlerinde EasyJet de çalışan sayısını yüzde 30'a varan oranda azaltacağını ve filosunu küçülteceğini bildirdi. Yani yaklaşık 15 bin kişi istihdam eden şirketin en az 4 bin 500 kişinin işine son vermesi bekleniyor.

Düşük maliyetli hava yolu şirketi aynı zaman geçtiğimiz hafta hackerların yaklaşık 9 milyon müşterisinin e-posta adresi ve seyahat ayrıntılarını ele geçirdiğini duyurdu. EasyJet sisteme kayıtlı 2 bin 208 müşterisinin de kredi kartı bilgilerine ulaşıldığının tespit edildiği belirtmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter ilk kez Trump'ın paylaştığı mesaja 'teyit' uyarısı koydu, Trump tepki gösterdi27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:50
  • BBC First kanalı 27 Mayıs'ta Tivibu'da26 Mayıs 2020 Salı 18:04
  • İsveç, 5G teknolojisine geçti26 Mayıs 2020 Salı 07:15
  • İlk astronotlu SpaceX roketi 27 Mayıs'ta fırlatılacak: Yeni bir uzay çağı için milat olabilir26 Mayıs 2020 Salı 01:49
  • Volkswagen 1 milyon elektrikli araç hedefini iki yıl erkene aldı26 Mayıs 2020 Salı 01:35
  • NASA 8 ay boyunca karantinada kalacak adaylar arıyor25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:30
  • İsveçli telekom şirketi 5G'ye geçtiklerini duyurdu25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:16
  • NASA İnsanlı Roket Fırlatımı İçin Hazır Olduklarını Duyurdu23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:11
  • Facebook çalışanları kalıcı olarak 'evden' çalışabilir22 Mayıs 2020 Cuma 09:06
  • Apple ve Google, 'Temas takip uygulamalarında dönüm noktası' dedikleri yazılımı açıkladı21 Mayıs 2020 Perşembe 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti