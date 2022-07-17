Havada "asgari ücret için " grev uyarısı!

İŞTE Sendika tarafından yapılan açıklama;

Senenin başından beridir, gerek basın yolu ile gerekse yasaklanmasına rağmen yaptığımız grev ve eylemler aracılığı ile hükümeti uyarıyoruz. Yüksek hayat pahalılığı ve enflasyon yaşadığımız bu dönemde hükümet, halk ve çalışanı koruyacak icraatlar yapmak yerine sermayeyi besleyen, zenginleri daha da zengin eden uygulamalarla ülkeyi daha da yaşanmaz hale sokmaktadır.

* Belirlenen asgari ücret açlık sınırının altındadır.

* Hayat pahalılığı uygulamanız gerçekleşen karşısında çalışanı korumamaktadır.

* Hem asgari ücret hem de hayat pahalılığı 2 ayda bir uygulanacak şekilde düzenlemeler yapılmalı, asgari ücret en düşük kamu maaşına endekslenmelidir.

Bugüne kadar yaptığımız eylemleri yasakladınız ve kaale almadınız. Üst kurulumuz Türk-SEN’in asgari ücrete itirazlarını kaale alıp almayacağınız ise bir muamma. Bize verdiğiniz tek cevap devlette para olmadığı ve hepimizin elini taşın altına koyması gerektiği oldu.

Devleti uğrattığınız milyonlarca zarar dururken ve sermayenin elini taşın altında görmezken biliniz ki uydurduğunuz mazaretler bizim için geçerli olmayacaktır. Grev yapmamızı 18 Ağustos a kadar yasaklamış olabilirsiniz fakat yasaktan sonra bilinsin ki mücadelemiz devam edecektir.

HTKS Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Cem KAPISIZ