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Havada burun buruna tehlike: Rus uçağı Nato uçağını kovaladı (video-haber)

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Rus Su-27 savaş uçağının NATO’ya ait bir uçağa müdahale ettiği anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.
Havada burun buruna tehlike: Rus uçağı Nato uçağını kovaladı (video-haber)

Su-27 uçağının NATO'ya ait bir uçağa müdahale ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Kaliningrad semalarında 2017 yılında gerçekleşen müdahale anına ilişkin videoda İttifak'ın uçağının yaklaştığı Su-27'nin hızla yükselerek onu hızla uzaklaşmak zorunda bıraktığı görüldü.

 

​Lyudmila Alekseyevna isimli kullanıcı "Ne kadar da güçlü! beyler!" ifadesini kullandı.

 

​Diğer yandan olay Temmuz 2017'de gerçekleşti. İttifak uçakları Su-27'ye Kaliningrad'a giderken eskortluk etmek istemişti.

 

 

 

 

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