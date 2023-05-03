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Havada gerilim: Rusya’ya karşı uçaklar havalandı

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İngiliz ve Norveç jetleri, İskoçya'nın kuzeyinde uçan Rus devriye uçağına engelleme uçuşu yaptı.
Havada gerilim: Rusya’ya karşı uçaklar havalandı

İngiliz ve Norveç savaş uçakları, İskoçya’nın kuzeyinde uçan “Tupolev TU-142” tipi bir Rus devriye uçağına engelleme uçuşu yaptı.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerinden (RAF) yapılan açıklamaya göre, İskoçya, Norveç, Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa arasında bulunan Kuzey Denizi’nde, dün Rus uçağına engelleme faaliyeti gerçekleştirildi. Uluslararası hava sahasından Birleşik Krallık hava sahasına kuzey doğudan yaklaşan “Tupolev TU-142” tipi Rus devriye uçağına karşı RAF Lossiemouth hava üssünden bir Eurofighter Typhoon savaş uçağı havalandı.

Rus uçağı, hiçbir şekilde Birleşik Krallık hava sahasına girmedi. NATO müdahale görevi kapsamında havalanan İngiliz savaş uçağına, Norveç’e ait “F-35A” tipi uçak da Norveç’ten kalkarak eşlik etti.

RAF’ye bağlı uçaklar, 15 Mart ve 17 Nisan’da Alman hava kuvvetlerine bağlı jetlerle Finlandiya ve Estonya sınırlarına doğru uçuş yapan Rus uçaklarına engelleme uçuşu gerçekleştirmişti.

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