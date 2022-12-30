Havada restleşme: Savaş uçağı 6 metre yaklaştı

ABD ile Çin arasında yılın son günlerinde tansiyon bir hayli yükseldi.

Güney Çin Denizi üzerinde ABD ile Çin savaş uçakları tehlikeli bir mücadelenin içine girdi. ABD, Çin’e ait bir savaş uçağının ABD hava kuvvetlerine ait bir aracın 6 metre yakınına girdiğini ve olası bir çarpışmaya sebebiyet verebileceğini açıkladı.

ABD tarafından paylaşılan fotoğrafların bu ay içerisinde çekildiği belirtilirken Washington, bölgede bu tür manevraların risk yarattığını, profesyonelce olmadığını ve sıklığının arttığını duyurdu.

UÇAĞIN BURNUNA KADAR YAKLAŞTI

ABD tarafından yapılan açıklamada, “AJ-11 Çin savaş uçağı ABD’ye ait RC-135 savaş uçağına doğru güvenli olmayan manevralar yaptı. Çinli pilot RC-135’in burnuna kadar yaklaştı” denildi.

ABD son dönemde Çin’den bu yönde hamleler geldiğini açıklarken, Çin ise Güney Çin Denizi ile birlikte Tayvan’ı da kontrolü altında gördüğünü daha önce duyurmuştu. Çin yönetimi ise ABD’nin bölgedeki huzur ve istikrara tehdit olduğunu aktardı.