Havadis Gazetesi 8. Yaşını kutladı

Havadis gazetesinin 8. kuruluş yıl dönümü, Meclis Başkanı Sibel Siber’in de katıldığı resepsiyonla kutlandı.

Bedesten’de bu akşam saat 19.00’da başlayan resepsiyona Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı bakanlar, siyasi parti başkanları, milletvekilleri, bazı büyükelçiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın, iş, sanat ve siyaset çevrelerinden yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

DÜZGÜN: "BARIŞ DİLİNİ KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Resepsiyonda açılış konuşmasını yapan Havadis Gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün, 8 yılda “gazetecilerin gazetesi” diye nitelendirdikleri Havadis’in her anlamda lider gazete olduğunu ifade etti.

Havadis internet sitesinin dünyada ilk 100 binlik dilime girmeyi başardığını, mobil uygulamalarla teknoloji çağını yakaladığını, Radyo Havadis’in 3 yıllık kısa bir dönemde geniş kitlelere ulaştığını da kaydeden Düzgün, Havadis TV’ninse izlenilirlik oranlarında büyük başarılar yakaladığını söyledi.

Kıbrıs’taki bölünmüşlüğün ortadan kaldırılmadığı sürece Kıbrıslı Türklerin çağdaş dünyada yerini alamayacağı görüşünü de dile getiren Düzgün, Ada'da Kıbrıslı Türklerle Rumların kardeşçe yaşayabilecekleri bir yaşamı istediklerini ve haberlerde her zaman barış dilini kullanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Düzgün, Havadis’in 9. yaşını Kıbrıslı Türk ve Rumların birleşmiş bir adada beraberce kutlamasını diledi.

ÖZGÜRGÜN: "GÜÇLÜ BASIN, GÜÇLÜ DEMOKRASİ"

Başbakan Hüseyin Özgürgün de bugüne kadar gösterilen başarının devamını dilediği konuşmasında, basının çoğulcu demokrasiye katkısı ve demokrasinin sağlamlığı açısından önemine değindi.

Özgürgün, basının desteklenmesi gerektiğini de ifade ederek, güçlü basının güçlü demokrasi anlamına geleceğini kaydetti.

Özgürgün, Başaran Düzgün ve çalışma arkadaşlarının katkılarıyla bu noktaya gelen Havadis’in başarısının devamını dileyerek, gazetenin 8. yılını kutladı.

SİBER: "TEMİZ, DÜRÜST VE GERÇEĞE DAYALI HABERCİLİĞİN DEĞERİ BÜYÜK"

Meclis Başkanı Sibel Siber ise basının toplum yaşamındaki önemine işaret ederek, Kıbrıs’taki gibi küçük toplumlarda basının öneminin daha fazla olduğunu, temiz, dürüst ve gerçeğe dayalı haberciliğin değerinin büyük olduğunu ifade etti.

Rum Temsilciler Meclisi’nin Enosis plebisitinin okullarda kutlanmasıyla ilgili aldığı kararı da değerlendiren Siber, tüm siyasi partilerin konu hakkındaki duyarlılığının, Kıbrıslı Türklerin toplumsal konularda birlik ve beraberliğini koruyacağı mesajını en güçlü şekilde verdiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekildi ve 8. yıl pastası kesildi.