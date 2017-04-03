Havalar daha da sıcaklaşacak mı?

Meteoroloji Dairesi 4 ile 10 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 4 – 10 Nisan tarihleri arasındaki dönemi kapayan raporuna göre, belirtilen tarihlerde KKTC alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 24-27 derece dolaylarında seyredecek ve rüzgar periyodun ilk günleri Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.