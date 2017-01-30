 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 85.733
  • Altın 145,973
  • Dolar 3,8112
  • Euro 4,0715
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAAntonio Banderas kalp krizi geçirtti!

Havalar değişiyor...

» »
Havalar değişiyor...
Meteoroloji Dairesi haftalık hava durumu raporunu yayınladı...

Yarından sonra hafta boyunca yağmur beklenmiyor, cumartesi gününe kadar sabah saatlerinde don görülmesi ihtimali var.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak – 06 Şubat tarihleri arasında ülke genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava, yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Sabah saatleri yer yer don bekleniyor. Çarşamba günü parçalı az bulutlu, sabah saatleri yer yer don, 2 Şubat Perşembe açık az bulutlu, sabah saatleri yer yer don, cuma günü az bulutlu, sabah saatleri yer yer don olacak. Cumartesi günü hava parçalı bulutlu, pazar parçalı çok bulutlu ve pazartesi parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk iki günü İç kesimlerde ve sahillerde 11 - 13 derece, diğer günlerdeyse 14 - 16 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli, diğer günlerde kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Havalar değişecek mi?23 Ocak 2017 Pazartesi 15:28
  • Son 24 saatte metrekareye 8,7 kilogram yağmur yağdı.21 Ocak 2017 Cumartesi 14:38
  • Bu hafta hava nasıl?20 Ocak 2017 Cuma 15:56
  • Meteoroloji Dairesi beklenen uyarıyı yaptı18 Ocak 2017 Çarşamba 15:04
  • Bu hafta yağmur var mı?16 Ocak 2017 Pazartesi 15:29
  • Yağmurlu hava etkisini yitiriyor!13 Ocak 2017 Cuma 16:45
  • En çok yağış nereye düştü?13 Ocak 2017 Cuma 13:38
  • En çok yağış nereye düştü?08 Ocak 2017 Pazar 12:00
  • Haftasonu hava nasıl? Bu haberi okumadan plan yapmayın...06 Ocak 2017 Cuma 13:14
  • Meteoroloji dairesi uyardı; Fırtına yağmurla karışık geliyor!04 Ocak 2017 Çarşamba 18:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti