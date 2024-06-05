Havalar ısındı, 5 yerde yangın çıktı

1. 04.06.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gönendere-Pınarlı Anayolu’nun kenarında meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 1 dönüm arpa, 16 dönüm anız, 18 adet rulo balya, 7 adet zeytin ağacı ve yaklaşık 20 metre uzunluğundaki sulama hortumu yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 04.06.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Serdarlı’da Karga Tuzu mevkiinde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 5 dönüm buğday, 5 dönüm anız ve 5 adet zeytin ağacı yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 04.06.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Düzce köyünün kuzey kısmında, muhtemelen elektrik trafosunun ısınıp yere atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, toplam 45 adet rulo balya, muhtelif ölçülerdeki sulama hortumu ile damlama lastikleri, yaklaşık 10 dönüm anız, 60 dönüm kuru ot ve 400 metre uzunluğunda elektrik kablosu yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

4. 04.06.2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefke’de, Lefke Gazi Lisesi’nin batı kısmındaki ağaçlık alan içerisinde meydana gelen yangın sonucu, toplam 30 adet çam ağacı ve 5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve dallar yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

5. 05.06.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Çınarlı köyünün güneydoğu kısmında bulunan İncirli Mağara mevkiinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın geniş alana yayılmış olup, yangına Polis İtfaiye Ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma Ekipleri, bölge halkı traktörler ile ve bölge Belediyesine ait su tankerleri ile müdahale edilmektedir. Yangın henüz kontrol altına alınamanmış olup, söndürme çalışmaları devam ediyor.