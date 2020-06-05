  • BIST 110.402
  • Altın 366,511
  • Dolar 6,7731
  • Euro 7,6466
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli:Eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti varsa geçişler için elimizden gelen her şeyi yaparız

Havalar Isınıyor...Haftasonundan sonra sıcaklıklar artacak

» »
Sicaklik yarın 28-31, sonraki günlerde 35-38 derece
Havalar Isınıyor...Haftasonundan sonra sıcaklıklar artacak

KKTC’de havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklık yarından sonra yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre bölge, belirtilen tarihlerde genellikle alçak basınç sistemi ile yarın ılık ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklığı yarın iç kesimlerde 28-31; sahillerde ise 24-27;  diğer günlerde ise iç kesimlerde 35-38; sahillerde 31- 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vakıflar İdaresi’nden Çevre Koruma Alanında Başarılı Projeler Yürüten Kişilere “Iyilik Lideri” Plaketi05 Haziran 2020 Cuma 17:04
  • Maliye Bakanı Amcaoğlu: “Üniversite öğrencilerinden karantina ücreti alınmayacak”05 Haziran 2020 Cuma 17:00
  • Sos Çocuk Derneği Dijital Bağış Kampanyası Başlattı05 Haziran 2020 Cuma 16:53
  • Hasipoğlu’ndan Anayasa Değişikliğine Ilişkin Halkoylamasi İçin Yasa Önerisi05 Haziran 2020 Cuma 16:51
  • Cumhurbaşkanlığı’ndaki Geçiş Kapılarıyla ilgili toplantı tamamlandı05 Haziran 2020 Cuma 16:49
  • Hukuk, Siyasi Işler ve Dişilişkiler Komitesi, Bilişim Suçlari Yasa Tasarısını Görüştü05 Haziran 2020 Cuma 16:48
  • Siligu Dayanışma Derneği Özçinar’i Ziyaret Etti05 Haziran 2020 Cuma 16:46
  • Tatar: Geçişlerde PCR testi kaçınılmaz05 Haziran 2020 Cuma 16:45
  • Havalar Isınıyor...Haftasonundan sonra sıcaklıklar artacak05 Haziran 2020 Cuma 16:43
  • Bu Akşam Ingiltere’den 155 Yolcu Ve 6 Cenaze Getirecek05 Haziran 2020 Cuma 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti