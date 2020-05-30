  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Havalar Nasıl olacak?

» »
Havalar Nasıl olacak?
Havalar Nasıl olacak?

KKTC’nin önümüzdeki günlerde genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava  kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Mayıs - 5 Haziran dönemini kapsayan raporuna göre,  hava; yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; Pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Çarşamba ve  Perşembe günleri bulutlu; Cuma günü ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31  derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağanak yağmur geliyor21 Mayıs 2020 Perşembe 11:25
  • Cuma'dan itibaren 3 gün yağmur yağacak!20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:55
  • Meteoroloji'den uyarı hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak15 Mayıs 2020 Cuma 14:10
  • Meteoroloji'den uyarı hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak15 Mayıs 2020 Cuma 09:01
  • Dikkat! Hava Sıcaklığı Cumartesinden İtibaren Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:40
  • Meteoroloji Dairesi:Hava sıcaklığı yükseliyor12 Mayıs 2020 Salı 09:36
  • Dikkat sis var!11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:12
  • Meteoroloji'den 'sağanak' uyarısı08 Mayıs 2020 Cuma 09:51
  • Bu hafta Cuma ve Cumartesi Yağmur Bekleniyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:13
  • En Fazla Yağış Lefkoşa’da Kaydedildi06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti