Havalar Nasıl olacak?

KKTC’nin önümüzdeki günlerde genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Mayıs - 5 Haziran dönemini kapsayan raporuna göre, hava; yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; Pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Çarşamba ve Perşembe günleri bulutlu; Cuma günü ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.