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Havaların Isınmasıyla Güneş Çarpması Riski Artıyor

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Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber güneş çarpması vakaları da görülmeye başlandı.
Havaların Isınmasıyla Güneş Çarpması Riski Artıyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber güneş çarpması vakaları da görülmeye başlandı. Uzmanlar, güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda önlem alınmadan dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor.

Yaz ayları geldi, sıcaklıklar arttı. Yılın en sıcak ayları, sağlık için de riskli dönemlerin başında geliyor.

Özellikle daha çok dışarıda zaman geçirenlerin dikkat etmesi gereken bir tehlike güneş çarpması.

Halsizlik ve baş ağrısı belirtileri

Nöroloji ve Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, “Güneş çarpması aslında ısı çarpmasıdır. Yani özellikle güneşli havalarda nemli durumlarda 60-70 derecenin üzerindeki nemlilik durumunda vücudumuz terleyemez ve vücudumuzdaki ısı yükselir biz buna ısı çarpması veya güneş çarpması diyoruz” diyor.

“Örneğin beyinde dikkatimiz azalıyor, daha sinirli hale geliyoruz, daha duygusal olabiliyoruz. Hemen kişiyi bir defa güneşten almamız gölge bir yere almamız gerekiyor mümkünse soğuk bir ortam olmalı üzerindeki kıyafetleri çıkartabildiğimiz kadar çıkartmalıyız yere uzandırmalıyız. Hemen bacaklarını yukarı kaldırmalıyız çünkü tansiyonumuz düşüyor”

Güneş çarpmasına karşı bol sıvı öneriliyor

Alınacak bazı önlemlerle güneş çarpmasının önüne geçmek mümkün oluyor.

"“İlk planda tabi klimatizasyon önemli en azından serin bir ortam hava akışının olduğu bir ortamda olmalılar, güneşten kaçınmalılar ve kişi günlük en az her 8 saatte bir yaklaşık 800 cc kadar yani 4 bardak 5 bardak kadar su içmeli”

Uzmanlar, özellikle yaşlı ve çocukların, mecbur kalmadıkça saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

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