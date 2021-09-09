  • BIST 1.435,940
  • Altın 489,82
  • Dolar 8,4450
  • Euro 9,9600
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Havalimanı inşaatında toprak kayması: İki işçi öldü

» »
Kuveyt’te inşaat halindeki yeni Kuveyt Havalimanı’nda toprak kayması meydana geldi. Kuveyt İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, havalimanının inşaat halindeki alanında çökme meydana geldiği ve 3 işçinin toprak altında kaldığı aktarıldı.
Havalimanı inşaatında toprak kayması: İki işçi öldü

Kuveyt’te inşaat halindeki yeni Kuveyt Havalimanı’nda toprak kayması meydana geldi. Kuveyt İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, havalimanının inşaat halindeki alanında çökme meydana geldiği ve 3 işçinin toprak altında kaldığı aktarıldı.

İtfaiye Teşkilatı, bölgede yapılan kurtarma çalışmalarının ardından iki işçinin cansız bedenine ulaşıldığını, bir işçinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden işçilerin Nepal uyruklu olduğu bildirildi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesi, Türk inşaat şirketi Limak Holding tarafından inşa ediliyor. (İHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP Genel Başkanı Başbakan Saner, bugün için toplantı çağrısı yaptı09 Eylül 2021 Perşembe 09:11
  • Cumhurbaşkanı Tatar bugün de İzmir’e gidecek09 Eylül 2021 Perşembe 09:08
  • Kanatlı: Denktaş anıtına ilkesel ve siyasal olarak evet demeyiz!09 Eylül 2021 Perşembe 08:52
  • Taner Ulutaş yazdı... UBP ‘Cadı Kazanı’ kaynıyor yangın büyük!  09 Eylül 2021 Perşembe 08:44
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?09 Eylül 2021 Perşembe 08:39
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (9 Eylül 2021)09 Eylül 2021 Perşembe 08:34
  • DP Dilekkaya Örgüt Binası Açıldı08 Eylül 2021 Çarşamba 18:04
  • Saner, UBP Parti Meclisi’ni Kurultay’la İlgili Yaşananları Değerlendirmek Üzere Toplantıya Çağırdı08 Eylül 2021 Çarşamba 17:12
  • Erhürman: Eşit egemenlik isteyenler, Meclis’in itibarını yerle bir etti08 Eylül 2021 Çarşamba 17:06
  • Cimnastik Federasyonu Çocuk Fidanlığının Hayata Geçirilebilmesi Amacıyla Protokol İmzaladı08 Eylül 2021 Çarşamba 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti