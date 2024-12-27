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Havalimanında unutulan saati çaldı!

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Ercan Havalimanında meydana gelen bularak sirkat suçundan tutuklanan Ü.H mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.
Havalimanında unutulan saati çaldı!

Polis, 20.12.2024 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Demirhan Polis karakoluna gelen B.D.’nin verdiği bilgide 15.12.2024 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Ercan Havalimanında KKTC'den çıkış yaptığı esnada x ray cihazında altın gümüş renk 37.000 TL Guepard marka kol saatini unuttuğunu, bulunabilmesi için polisin gerekli araştırmayı yapmasını istediğini söyledi.

Polis, 26.12.2024 tarihinde Ercan Havalimanı güvenlik kameralarından yapılan incelemede konu saati Ü.H'nin x-ray cihazının yanındaki plastik eşya kutusundan aldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının bir şirkette şoför olarak çalıştığının öğrenilmesi üzerine Ercan havalimanında tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, saatin zanlıyla birlikte Girne’ye gidilerek emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu söyleyerek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün ıspat-ı vücut yapmasına, 25 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

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