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Havalimanlarına nöbetçi mahkeme: İlki İstanbul’da

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Havalimanlarına nöbetçi mahkeme: İlki İstanbul’da
Havalimanlarına nöbetçi mahkeme: İlki İstanbul’da

Adalet Bakanlığı yurt dışına çıkış ve girişlerde yaşanabilecek gözaltına işlemleri ve suçla etkin mücadele için havalimanlarına nöbetçi mahkemeler kurmaya başladı.

İlk uygulama İstanbul Havalimanı’nda hayata geçti. İstanbul Havalimanı’na kurulan nöbetçi mahkemede yolcular 7/24 ‘havalimanı savcısı’na ifade verebilecek. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş yeni uygulama ile ilgili bilgi verdi.

Memiş, Gaziosmanpaşa başsavcılığı İstanbul Havalimalanı’na açtığı ek hizmet binasında üç savcının görev yaptığını belirtti. Memiş, 15 günde 200 dosya bakıldığını açıklarken, önümüzdeki dönemde 4 bin dosyaya bakılabileceğini kaydetti.

Memiş uygulamanın terör suçlularını kapsamadığını söyledi.

Hürriyet’ten Oya Amutçu’nun haberine göre ‘havalimanı mahkemesi’nin görevleri şöyle: “Kaçakçılık soruşturmalarında uygulama birliğinin tesis edilmesi, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yolcu olması sebebi ile zaman problemi yaşadıklarından başka uçuşlara yetişemediklerinden mağduriyetlere ve haksız yakınmalara sebebiyet verilmemesi için nöbet ve infaz işlemlerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi; hakkında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili SEGBİS sistemi vasıtasıyla derhal yetkili mahkeme ile irtibata geçilerek yakalama işleminin gecikmeksizin infaz edilmesi.”

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