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Havalimanlarında sahte belgelerle tutuklananların sayısı 278

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Güney Kıbrıs’taki havalimanlarında sahte belgelerle tutuklanan mülteci sayıları bugün Rum basınında yer aldı.
Havalimanlarında sahte belgelerle tutuklananların sayısı 278

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarında sahte belgelerle tutuklanan mülteci sayıları bugün Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak 2022 yılının ilk sekiz ayı içerisinde 144’ü Larnaka ve 134’ü ise Baf havalimanında olmak üzere toplam 278 kişinin sahte belge beyan etmek suçundan tutuklandığını yazdı.

Gazete Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu’ya dayanarak bunların çoğunun, başkalarına ait olan Avrupa ülkelerinin pasaportunu veya kimliğini taşıdığını belirtti.

Pasaport ve kimlik kontrolleri sırasında belgelerde bulunan fotoğrafların, bunları ibraz edenlerle aynı olmadığının tespit edildiğini yazan gazete bu kişilerin çoğunun ayrıca Kongo ve Nijerya gibi ülkelerden olan siyasi sığınma başvuru sahipleri olduğunu belirtti.

Habere göre Larnaka Havalimanından usule aykırı olarak çıkış yapmak isteyen mülteciler daha çok Almanya, Belçika ve Fransa’yı tercih ediyor.  

 
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