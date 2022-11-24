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Havalimanlarında sıvı kısıtlamasını kaldıracak teknoloji geliyor

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Havalimanı ve tarifeli uçuşlarda uygulanan 100 mililitrelik sıvı kısıtlamasını ortadan kaldıracak bir tarama teknolojisi için geri sayım başladı.
Havalimanlarında sıvı kısıtlamasını kaldıracak teknoloji geliyor

İngiliz medyasında yer alan haberlerde havalimanlarında kullanılacak x-ray tarama sistemlerinde yeni teknoloji kullanılacağı açıklandı.

İngiliz The Times gazetesinin aktardığı haberde İngiltere’deki havalimanlarında 2024 yılının yaz aylarından itibaren 3 boyutlu x-ray sistemlerine geçiş yapılacağı belirtildi.

Bu teknolojinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte havalimanlarına girişlerde ve uçaklara binmeden önce geçilen taramalarda sıvılar için uygulanan maksimum 100 ml’lik şişe kısıtlaması da rafa kaldırılacak.

Öte yandan bu gelişmiş tarama sistemi sayesinde yolcuların çantalarından dizüstü bilgisayar ve tabletlerini de ayrı olarak çıkarmalarına gerek kalmayacak. The Times gazetesi, “Bu teknoloji havalimanlarında oluşan izdiham ve uzun kuyrukları büyük ölçüde azaltacaktır” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan yetkililer, 2024 yılından itibaren bu teknolojinin kullanılacağını da aktardı. Olası bir terör saldırısını engellemek için uygulanan bu kısıtlamaların da yeni teknoloji ile rafa kaldırılabileceği belirtildi. Bilgi veren uzmanlar ise bu teknolojinin turizm sektöründe büyük bir dönüştürücü olacağını söyledi.

The Times’a konuşan Heathrow Havalimanı CEO’su John Hollanda-Kaye, “Yavaş yavaş bu teknolojileri kullanmaya başladık. Üçüncü terminalde bunların kullanımını artırdık ve daha fazla tarayıcıyı da 2024’ün ortasına kadar yerleştirmeyi planlıyoruz. O tarihten sonra yolcuların sıvıları çantalarında kalacak” dedi.

KULLANILAN CİHAZLAR 2 BOYUTLU GÖRÜNTÜ ALIYOR

Bu teknolojinin diğer ülkelerde ne zaman yaygınlaşacağına dair ise bir açıklama yapılmadı.

Gelişmiş teknolojiye sahip 3 boyutlu tarayıcılar yolcuların çantalarını detaylı bir şekilde tararken güvenlik görevlilerinin çantanın her açısına bakmasına da imkan sağlıyor. Havalimanlarında halen kullanılan sistemde ise çantaların 2 boyutlu görüntüleri ekranlara yansıyor. Bu sebeple yolcuların tablet ve dizüstü bilgisayarlarını ayrıca çıkarmaları ve sıvıları da ayrıca cihazdan geçirmeleri gerekiyordu. Sıvı ve kozmetik ürünlerin şeffaf bir poşette, maksimum 100 mililitrelik şişe ve kavanozlarda saklanması gerekiyordu.

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