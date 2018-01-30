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Havan ve topçu atışları nedeniyle bazı bölgelere girilmemesi uyarısında bulunuldu

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Havan ve topçu atışları nedeniyle bazı bölgelere girilmemesi uyarısında bulunuldu
Mevlevi Atış Alanında havan atışları yapılacağından yarın ve Perşembe günü Güzelyurt bölgesinde 06.00 – 22.00 saatleri arası bazı bölgelere girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan’ın açıklamasına göre, batıda Yuvacık köyü 500 m güneydoğusu – Kalkanlı 700 m. Doğusundan geçen hattın doğusu, doğuda Tutukçu T Gürkan Burnu hattının batısı, Güneyde Yuvacık köyü 500 m güneydoğusu – Sogan T. 500 metre doğusu hattının kuzeyi ile Kuzeyde Kalkanlı 700 m doğusu – Gürkan Burnu hattının kuzeyine girilmemesi gerekiyor.

 19 ŞUBAT – 19 MART ARASI TOPÇU ATIŞLARI…

Bu arada 19 Şubat – 19 Mart tarihleri arasında Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında topçu atışları yapılacağından 07.00 – 20.00 saatleri arası bazı bölgelere girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan’ın açıklamasına göre, Yuvacık köyü 500 m güneydoğusu – Kalkanlı 700 m. Doğusu – Karpaşa hattının doğusu, doğuda Yumru T. – Tepeyayla mevki – Kalkanlı köyü hattının batısı, güneyde Yuvacık köyü 500 m güneydoğusunda – Mevlevi köyü 500 m. Hattının kuzeyi, kuzeyde Karpaşa – Özhan Köyü – Kılıçarslan köyü 700 m güneyinden geçen hattın güneyine atışlar bitene kadar girilmemesi gerekiyor.

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