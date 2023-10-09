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Havaya ateş açan 72 yaşındaki kişi tutuklandı

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Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgahın avlusu içerisinde havaya ateş açan 72 yaşındaki M.B. tutuklandı.
Havaya ateş açan 72 yaşındaki kişi tutuklandı

Alsancak’ta ikametgahı içerisinde havaya ateş açarak “meskun mahalde ateş etmek” suçunu işleyen 72 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında M.B.’nin tasarrufundaki av tüfeği ile bir kez havaya ateş etmek suretiyle meskun mahalde ateş açtığının tespit edildiği belirtildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken polisin de konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

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