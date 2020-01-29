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Havayolları Çin uçuşlarını durduruyor

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Çin uçuşlarını durduran havayolu şirketlerine Lufthansa da eklendi. Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi, 9 Şubat'a kadar uçuşlarına ara verdiğini açıkladı.
Havayolları Çin uçuşlarını durduruyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa, Çin'e giden ve Çin'den gelen tüm uçuşlarını 9 Şubat'a kadar durdurduğunu, sadece Hong Kong uçuşlarına devam edeceğin açıkladı. Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi olan Lufthansa'nın kardeş şirketleri Swiss ve Austrian Airlines da Çin uçuşlarını gerçekleştirmeyecek. Şirketten yapılan açıklamada sadece şu anda Çin'de bulunan mürettebat ve yolcuların alınması için Çin'e tek bir uçuş yapılacağı vurgulandı,

Şirket, uçuşlarını durdurma kararını Lufthansa uçaklarından birinde koronavirüs şüphesi tespit edilmesi üzerine aldı. Frankfurt'tan kalkarak Nanjing'a inen Lufthansa uçağındaki yolculardan birinde Çinli yetkililer tarafından virüs riski tespit edildiği belirtildi. Çinli yolcunun öksürdüğü ve iki hafta önce de virüsün çıktığı Vuhan kentinde bulundugu ifade ediliyor. 

Lufthansa'dan önce başka havayolu şirketleri de Çin uçuşlarını durdurma kararı aldı. İngiliz havayolu şirketi British Airways, ABD'den American Airways, United Airlines, ayrıca Cathay Pacific, Lion Air, Air Seoel, Finair ve Air India da ya Çin'in tamamına ya da belli bölgelerine uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Tahliye çalışmaları

 

Ülkeler, koronavirüsün yayılması nedeniyle Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor. Japonya'nın  Vuhan'da bulunan 206 vatandaşını bugün Tokyo'ya getirdiği bildirildi. Diplomatların verdiği bilgilere göre bir ABD uçağı da 220 yolcuyla birlikte Vuhan'dan ayrıldı. İtalya'nın da Perşembe günü Vuhan'daki 50 vatandaşını alması bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Alman donanmasına ait bir uçağın virüsün yayıldığı Hubei Eyaleti'nden Alman vatandaşlarını tahliye edeceği duyuruldu. Frankfurt Havalimanı'na iniş yapacak yolcuların geçici karantinaya alınacakları ifade edildi. Karantina süresinin 14 gün olacağı tahmin ediliyor. Ancak bu konudaki son kararı Sağlık Bakanlığı verecek.

Virüs korkusu nedeniyle ayrımcılık

Öte yandan dünya çapında yayılan koronavirüs korkusu ayrımcılığa da yol açmaya başladı. Malezya'da Çinlilere ülkeye giriş yasağı konması çağrısıyla başlatılan imza kampanyasına 400 bin kişinin destek verdiği belirtiliyor. Fransa'da da benzer olaylar yaşanıyor. Fransa'da Asya kökenli kişilere karşı ayrımcılık yapıldığı belirtilirken sosyal medyada #JeNeSuisPasUnVirus (Ben virüs değilim) etiketi altında yaşanılan ırkçı olaylar paylaşılıyor.

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 106'dan 132'ye yükseldi. Ancak yeni vakaların olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor. Çin'in yanı sıra aralarında Almanya'nın da bulunduğu birçok ülkede koronavirüs vakası tespit edildi.

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