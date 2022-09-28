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Havayolu şirketinden dikkat çeken kıyafet kararı: İstedikleri üniformayı giyebilecek

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İngiltere merkezli Virgin Atlantic Havayolları, kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini ifade ederek, personelin cinsiyetlerinden bağımsız ve tercihlerine göre istedikleri üniformayı giyebileceğini duyurdu.
Havayolu şirketinden dikkat çeken kıyafet kararı: İstedikleri üniformayı giyebilecek

Virgin Atlantic Havayolları bugün yaptığı açıklamada kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini bildirdi.

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Açıklamada, personele kendisini en iyi temsil eden üniformayı seçme hakkı verildiği ifade edilerek Mürettebat, pilot ve yer ekiplerimize Vivienne Westwood tarafından tasarlanan ikonik üniformalarımızdan, hangisinin kendilerini en iyi temsil ettiğini seçme olanağı sunmak için üniforma yönetmeliğimizi değiştirdik denildi.

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“HANGİSİNDE KENDİSİNİ RAHAT HİSSEDİYORSA…”

Alınan karara göre personelin, kırmızı etek-ceketli takım elbise veya bordo pantolonunun orijinal erkek veya kadın tasarımına bakılmaksızın hangisinde kendisini rahat hissediyorsa onu giyebileceği ifade edildi.

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Havayolu, yeni kıyafet yönetmeliği için hazırladığı tanıtım filminde Senin üniforman, senin kimliğin, senin seçimin ifadelerini kullandı.

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