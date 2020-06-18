Havayolu şirketlerinden Covid-19 önlemleri: Yeni kurallar...Alkollü içecek yasaklanıyor

Covid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerden hava ulaşımı, uzun durağan dönemden sonra toparlanmaya çalışıyor. Ancak uçak yolculuklarının eskisi gibi olmayacağından kuşku yok. Sosyal mesafeden dolayı oturma düzeninde yapılan değişiklikler, yolcuların maske takma zorunluluğu derken uçak içi hizmetlere de yeni kurallar getirildi.

Çok sayıda havayolu şirketi kabin görevlileri ile yolcular arasındaki teması en aza indirmek için içki servisini askıya alacaklarını duyurdu.

Bazı havayolu firmaları içecek servisini sadece su ikramı ile sınırladı. Bu önlemle ayrıca yolcuların yeme içme için maskesiz kaldığı sürenin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Başta Birleşik Krallık ve Fransa'da iç hatlar olmak üzere seferlere başlayan İngiltere merkezli ucuz havayolu şirketi EasyJet, yolcuların kabine yiyecek ve alkolsüz içecek almasına onay veriyor. CNN'de yer alan habere göre şirket su satışını ise yolcudan talep gelmesi halinde yapacak, kabin görevlileri tüm uçağı dolaşmayacak. Yemek servisi ise önümüzdeki aylarda kademeli olarak başlayacak.

Virgin Atlantic Havayollları her yolcuya, yüz maskesi, yüzey temizleyici ve el jeli bulunan 'Sağlık Paketi' dağıtacak. Bu firma da alkollü içecek servisini durdurma kararı alanlardan.

Hollanda merkezli KLM şirketi sıcak ve alkollü içecek satışlarını çoktan dondurdu. Uçuş esnasında su veya alkolsüz soğuk içecek almak ise mümkün. Şirket, her yolcu için önceden hazırlanmış ikram paketini koltuklara dağıtarak müşterilerini karşılayacak. Sıcak yiyecek ikramı ise ancak 9 saatten uzun süren uçuşlarda yapılacak.

Uçuş mesafesi ve yolcu sınıfına göre kural

İngiliz havayolu British Airways, alkollü içki satışını sadece ekonomi sınıfında dondurma kararı aldı. Bunun yerine her yolcuya bir şişe su dağıtılacak. Yemek servisi ise yapılmayacak.

İrlanda merkezli Rynair ise bu listedeki alkol satışını yasaklamayan tek havayolu şirketi. Ryanir ile yolculuk yapanlar yemek siparişlerini uçuştan önce vermek zorunda. Menüde ise sıcak içecekler en erken Temmuz ayının sonuna kadar olmayacak.

ABD'nin American Airlines havayolu şirketi kabin içi ikramları uçuş süresine göre belirleyecek. Uzun mesafe uçuşlarla, First Class yolcular için alkol servisi devam edecek.

Delta Havayolları'nın Amerika kıtası ile iç hatlar seferlerinde alkol ürünlerine getirdiği yasak ise diğer uluslararası uçuşlar için geçerli değil.