Havin Kılıç, İsias Otel enkazında hayatını kaybetti.

Isıas Otel'in enkazından bir çocuğumuzun daha naaşına ulaşıldı.
Havin Kılıç İsias Otel enkazından kurtarılamadı.
Amcası Sedat Kılıç Havin'in vefatını "Umutlarla geldik, tabutlarla dönüyoruz. ?" diyerek paylaştı.
Isıas Otel'in enkazından bir çocuğumuzun daha naaşına ulaşıldı.
Havin Kılıç İsias Otel enkazından kurtarılamadı.
Amcası Sedat Kılıç Havin'in vefatını "Umutlarla geldik, tabutlarla dönüyoruz. ?" diyerek paylaştı.
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