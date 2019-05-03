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Havuçlu brownie tarifi mutluluğunuzu ikiye katlayacak!

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Havuçlu brownie nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Mutluluğunuzu ikiye katlayacak enfes bir tarifle karşınızdayız. Bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz!
Havuçlu brownie tarifi mutluluğunuzu ikiye katlayacak!

Brownie'nin havuçlusunu hiç denediniz mi? Hem unsuz hem de şekersiz olan bu tarif adeta baş döndürüyor. Mutluluğunuzu 2 kat arttıracak çikolata severlerin bayıldığı brownie'nin bu halini çok seveceksiniz. Peki havuçlu brownie nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile havuçlu brownie tarifi. Şimdiden afiyet olsun... 

MALZEMELER: 

3 adet orta boy havuç, 2 adet yumurta, 1 su bardağı ceviz içi, 1/2 su bardağı kuru üzüm, 2 yemek kaşığı pekmez, 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay kaşığı kabartma tozu

HAZIRLANIŞI: 

Havuçları rendeleyip suyunu sıktıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin. 1 saat 140 derece fırında bekleterek ve ara ara karıştırarak kurumasını sağlayın.Kuruttuğunuz havuçları kuru üzümlerle ve 1/2 su bardağı kadar ceviz içi ile birlikte blenderden geçirin.Yumurtaları mikser yardımıyla yüksek devirde çırpın.Tüm malzemeleri birleştirerek güzelce karıştırın.
Pişirme kağıdı serdiğiniz 20x20 cm.lik fırın kabına karışımı yayın.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin ve ılıdıktan sonra afiyetle tüketin.

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