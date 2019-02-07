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Havva mucizesi: Beş yaşındaki çocuk 19 saat sonra enkazdan çıkarıldı

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İstanbul Kartal’da dün saat 16.00’da çöken sekiz katlı binanın enkazından Havva Tekgöz adlı beş yaşındaki çocuk 19 saat sonra sağ çıkarıldı.
Havva mucizesi: Beş yaşındaki çocuk 19 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Yaralı olan Havva hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ekipleri yeni bir ‘kurtuluş‘ umuduyla çalışmalarını hızlandırdı. 43 kişinin kayıtlı olarak ikamet ettiği binada çökme sırasında kaç kişinin bulunabileceğine ilişkin yetkililerden bir açıklama öğle saatleri itibarıyla yapılmadı.

12 yaralıdan üçünün durumu ağır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Havva’nın kurtarılmasından sonra yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Şu ana kadar üç can kaybımız var. Bu 18 buçuk saatte dokuzu genel sağlık durumu iyi üçü ağır olmak üzere 12 yaralımız  başta Kartal Eğitim Araştırma hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelerimizde tedavileri devam ediyor.  Daha önce iki tanesinin kimliği tespit edilmişti. Birinin ismi de de yakınları tarafından bu sabah tespit edildi.”

‘Yunus Apartmanı’ endişesi

Çevredeki binaların çökme riskine karşı boşaltıldığını belirten Yerlikaya, bunlardan 10 katlı Yunus Apartmanı’nın tehlike arzettiğini söyledi. Vali alınan önlemleri de şöyle özetledi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mühendisleri, teknik heyeti lazer yönetimiyle bu binanın an be an durumunu devamlı kontrol altında tutuyorlar. Çünkü arama kurtarma faaliyetini yürüten arkadaşlarımızın güvenliği, etrafta yaşayan insanların güvenliği adına bunu yapmak zorundayız. Bu durumu netleştirmek için üç kere arama kurtarma faaliyetlerine ara verdik. Netleştirip, risk tahlilini yapar yapmaz tekrardan çalışmalara başladık.”

 

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