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Hawaii eyaleti, Trump'ın yeni seyahat yasağını dava etti

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Hawaii eyaleti, Trump'ın yeni seyahat yasağını dava etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın vize düzenlemesi ve mülteci yerleştirme programını içeren yeni kararnamesine ilk hukuki itiraz Hawaii eyaletinden geldi.

ABD'nin Hawaii eyaleti, Başkan Donald Trump’ın, çoğunluğu Müslüman 6 ülkeye getirdiği seyahat yasağı ve mülteci yerleştirme kararnamesini dava eden ilk eyalet oldu.Eyalet yönetimi, federal mahkemeden, yeni kararnamenin uygulanmasının ülke çapında men edilmesini talep etti.

 

Hawaii Eyaleti Savcısı, yeni kararnamede, önceki kararnameyi engelleyen mahkemelerin endişelerini gidermek için bazı değişikliklerin göze çarptığını, fakat yine de son kararnamenin ilkiyle hemen hemen aynı olduğunu söyledi.

Trump'ın Pazartesi günü imzaladığı düzenlemeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, vize sınırlaması getirilen ülkelerin İran, Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya olduğu, Irak'ın ise listeden çıkarıldığı belirtilmişti. Beyaz Saray ayrıca ABD'nin 4 ay süreyle hiçbir ülkeden mülteci kabul etmeyeceğini kaydetmişti. Yeni kararname, 16 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

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