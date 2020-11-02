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Hawaii semalarında süzülen UFO'nun gerçekte ne olduğunu açıklandı

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Hawaii semalarında süzülen UFO'nun gerçekte ne olduğunu açıklandı
Hawaii semalarında süzülen UFO'nun gerçekte ne olduğunu açıklandı

Uzmanlar, 24 Ekim'de yerel saatle 20.50’de Hawaii'de tespit edilen UFO benzeri nesnenin, aslında kullanılmış bir roket olduğunu düşünüyor.

Hawaii Üniversitesi, Manoa Astronomi Enstitüsü'nden Profesör Richard Wainscoat, sosyal medyada büyük ilgi uyandıran görüntülerin, muhtemelen kullanılmış bir roket güçlendiricisinin atmosfere yeniden girmesiyle oluştuğunu ifade etti.

Üniversitenin aktardığına göre söz konusu roket, Venezuela'nın uydusu Venesat-1'i 2008'de uzaya fırlatmak için kullanılmıştı.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kullanılmış roket fırlatıldığı günden bu yana Dünya'nın etrafında dönüyor ve düşük Dünya yörüngesindeki zayıf atmosferle sürtünerek yavaş yavaş irtifa kaybediyordu."

Sonunda Cumartesi günü güçlendirici, son yörüngesini tamamladı.

Haleakala’daki Pan-STARRS teleskobuyla çalışan Wainscoat da şöyle konuştu:

"Bir cismin atmosfere yeniden girdiğini görmek, Hawaii gibi belirli bir konumda nispeten nadir yaşanır. Çünkü cismin yeniden girişini yalnızca bize yakınsa görebiliriz."

Kaynak: Independent Türkçe

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