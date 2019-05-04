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Hawaii'de aktif volkanın içine düştü

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ABD'nin Hawaii eyaletinde dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea volkanın içine düşen Amerikalı turist asker yaralı kurtarıldı.
Hawaii'de aktif volkanın içine düştü

ABD'nin Hawaii eyaletinde Amerikalı turist bir asker dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea volkanın içine düştü.

 

ABD basınında yer alan habere göre, Hawaii Ulusal Parkı'nı ziyaret eden 32 yaşında ismi açıklanmayan ve asker olduğu ifade edilen turistin ayağının kayması sonucu 92 metrelik uçurumdan volkanının içine düştüğü belirtildi.

Şans eseri krater yerine 21 metre derinde kayanın üstüne düşen turist, iki buçuk saat sonra yaralı kurtarıldı.

Ciddi şekilde yaralandığı belirtilen turist, Hawaii'de bir hastaneye kaldırıldı.

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