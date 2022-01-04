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Hawaii'de içme suyunu kirleten yakıt tankları boşaltılacak

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Hawaii'de içme suyunu kirleten yakıt tanklarının boşaltılmasına onay verildi.
Hawaii'de içme suyunu kirleten yakıt tankları boşaltılacak

Hawaii'de içme suyunu kirleten yakıt tanklarının boşaltılmasına onay verildi. Başsavcı Yardımcısı David Day, tankların eyaletin en kalabalık adasındaki su kaynağını tehdit eden bir "saatli bomba" olduğuna işaret etti.

ABD'nin Hawaii eyaletinin Sağlık Müdürlüğü, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma Donanmaya ait büyük yakıt tanklarından sızdığı belirtilen petrolün Pearl Harbor bölgesinin şebeke suyunu kirletmesi üzerine, tankların boşaltılması yönündeki Valilik emrini onayladı.

Hawaii Sağlık Müdür Yardımcısı Marian Tsuji, yakıt tanklarıyla ilgili süreci gözden geçirmek üzere atanan yetkilinin vardığı sonuçları nihai olarak kabul edeceklerini açıkladı.

"Saatli bomba"

Sağlık Müdürlüğünün atadığı soruşturma görevlisi Başsavcı Yardımcısı David Day, tankların eyaletin en kalabalık adasındaki su kaynağını tehdit eden bir "saatli bomba" olduğunu söyledi.

Tankların "insan sağlığı ve güvenliği ile çevre için ciddi tehdit" oluşturduğuna işaret eden Day, Vali David Ige'nin tankları boşaltma emrini kabul ettiklerini kaydetti.

Washington'daki Donanma Bilgi Ofisi Sözcüsü Reann Mommsen, Donanmanın kararı gözden geçirdiğini ifade etti. Hawaii yasaları, tarafların mahkemede bu tür kararlara itiraz etmesine izin veriyor.

"Sular yakıt ya da kimyasal gibi kokuyor"

Donanma, geçen ay Pearl Harbor bölgesindeki askeri konutlara, ofislere ve ilkokullara su sağlayan bir kuyuda petrol tespit etti. Yetkililer, kuyunun, yakınlardaki Red Hill Yakıt Depolama Tesisi'ndeki boru hattı sızıntısı nedeniyle kirlendiğini tahmin ediyor.

Donanma, sularının yakıt veya kimyasal gibi koktuğunu, mide bulantısı, kusma ve diğer fiziksel rahatsızlıklardan muzdarip olduklarını söyleyen kişilerden yaklaşık bin şikayet aldı.

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