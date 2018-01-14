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Hawaii'de yanlış nükleer füze alarmı paniğe yol açtı

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Hawaii'de yanlış nükleer füze alarmı paniğe yol açtı
ABD'nin Hawaii eyaletinde vatandaşların cep telefonlarına yanlışlıkla gönderilen bir nükleer saldırı uyarısı paniğe yol açtı.

Vatandaşların cep telefonlarına gelen mesajda, "Hawaii balistik füze saldırısı tehdidi altında. Acilen korunaklı bir yer bulun. Bu bir tatbikat değildir" ifadeleri yer aldı.

Uyarı televizyon ve radyolardan da duyuruldu.

Hawaii Valisi David Ige mesajın vardiya değişimi sırasında bir çalışanın yanlış bir düğmeye basması sonucu gönderildiğini söyledi ve özür diledi.

ABD hükümeti konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Uyarının yapılmasından sonra Hawaiililerin büyük bir panik yaşadığı belirtiliyor.

ABD'de yaşayanlar, yaşanan panik sırasında sevdikleriyle yaptıkları yazışmaları paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, nükleer füze uyarısı yapıldıktan sonra Hawaii Üniversitesi'nden öğrencilerin barınak bulmak için koşuştukları görülüyor.

Hawaii'nin en büyük gazetesi Honolulu Star-Advertiser'a göre, uyarı yayınlandıktan 18 dakika sonra e-posta ile geri çekildi, ancak cep telefonu mesajıyla halkın bilgilendirilmesi 38 dakika aldı.

Aralık ayında Soğuk Savaş'tan beri ilk kez eyalette, nükleer saldırı uyarı sireni test edilmişti.

Olay, Cumartesi sabahı meydana geldi.

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