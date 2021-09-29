  • BIST 1.395,850
  • Altın 496,68
  • Dolar 8,8430
  • Euro 10,2950
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Hawaii'nin "dönücü yunusları" ile yüzmek yasaklandı

» »
ABD'ye bağlı Hawaii adalarında Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Hawaii Adaları'nın "dönücü yunusları" ile yüzmeyi ve onlara yaklaşmayı yasakladı.
Hawaii'nin "dönücü yunusları" ile yüzmek yasaklandı

ABD'ye bağlı Hawaii adalarında Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Hawaii Adaları'nın "dönücü yunusları" ile yüzmeyi ve onlara yaklaşmayı yasakladı.

Deniz Memelilerini Koruma Yasası, Hawaii Adaları kıyısının 4 kilometre yakınındaki bir dönücü yunusun 46 metre yakınında yüzmeye izin vermiyor.

ABD'ye bağlı Hawaii adalarında Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Hawaii Büyük Adası ve Maui Adası'nın dönücü yunuslar için temel gündüz yaşam alanı olarak kabul edilen kısımlarında 06.00 ile 15.00 saatleri arasında belirli bölgelere girmeyi yasakladı.

Yunuslar popüler bir aktivite

Yunuslarla yüzmek Hawaii'de popüler bir turistik aktivite olarak görülüyor. Birçok şirket, yüzücülere hayvanlarla suya girme fırsatı vermek amacıyla yunusların uğrak yerlerine götüren turlar düzenliyor.

Geceleri açık deniz sularında avlanan dönücü yunuslar, gündüzleri sosyalleşmek, yavrularını beslemek, yırtıcılardan saklanmak ve dinlenmek için en uygun çevre koşullarına sahip kıyıya yakın alanları kullanıyor.

Hawaii'nin dönücü yunusları isimlerini havada sıçrama ve kendi etrafında dönme alışkanlıklarından alıyor. Bazı bilim adamları, bu tür davranışların her zaman oyunculuktan kaynaklanmadığını, bunun başkalarını tehlikeye karşı uyarma girişimi de olabileceğini söylüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Obama: Ben dahil tüm zenginleri vergilendirin29 Eylül 2021 Çarşamba 11:52
  • ABD'de yine "kepenk kapatma" tehlikesi29 Eylül 2021 Çarşamba 11:36
  • ABD’de 5 gazeteciyi öldüren saldırgana şartlı tahliyesiz 5 kez müebbet hapis29 Eylül 2021 Çarşamba 09:54
  • ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afganistan’dan çekilme süreci itibarımıza zarar verdi29 Eylül 2021 Çarşamba 09:38
  • Brent petrolün varili 80 dolar sınırında28 Eylül 2021 Salı 14:29
  • ABD'den Huawei krizi açıklaması: Salıverme kararları arasında bağlantı yok28 Eylül 2021 Salı 13:01
  • Kanada’da maden kazası: 39 madenci mahsur kaldı28 Eylül 2021 Salı 10:21
  • ABD Başkanı Biden canlı yayında 3. doz corona aşısını oldu28 Eylül 2021 Salı 10:08
  • Brezilya lideri Bolsonaro’nun ekibinden bir kişide daha corona çıktı27 Eylül 2021 Pazartesi 14:31
  • ABD dönüşü karantinaya giren Bolsonaro'nun testi negatif çıktı27 Eylül 2021 Pazartesi 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti