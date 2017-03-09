Hawking uyardı: Dünya hükümeti kurulmazsa sonumuzu getirebilir

İngiliz Astrofizikçi Stephen Hawking, insanoğlunu karanlık bir gelecek beklediğini belirtti ve bu durumun önüne geçilmesi adına yapılması gerekenleri açıkladı.

Ünlü Astrofizikçi Stephen Hawking, 'kendi kendini yok etme' tehlikesine karşı insanlığı bir kez daha uyardı. 75 yaşındaki Hawking, teknolojinin kontrol altına alınamamasının insanlığın sonunu getirebilecek bir potansiyele sahip olduğu uyarısında bulundu. Daha önce yapay zeka ve insanoğlunun uzaylı bir medeniyetle iletişim kurması durumuna karşı benzer uyarılarda bulunan Hawking, medeniyetimizin başladığı günden bu yana saldırganlığın hayatta kalmak için işlevsel bir şey olduğunun altını çizdi ve şu uyarıda bulundu: "Günümüzde, bu saldırganlığın nükleer ya da biyolojik savaş yoluyla insanoğlunun sonunu getirmesi mümkün." Mantık ve akıl ışığında bununla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Hawking bu hedef doğrultusunda bir tür dünya hükümeti kurulmasını önerdi. Bu adımın başka bir soruna evrilebileceğini de kabul eden Hawking, bir tür dünya hükümetinin tiranlığa yol açabileceğini belirtti.

Tüm bu karamsar açıklamalarına rağmen kendisini iyimser biri kişi olarak nitelendiren bilim insanı insanoğlunun bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını da sözlerine ekledi.