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Hawking'in doktora tezi erişime açıldı

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Hawking'in doktora tezi erişime açıldı
Modern bilimin en önde gelen isimlerinden astrofizikçi ve evren bilimci Stephen Hawking'in 50 yıl önce yazdığı, doktora tezinin tamamını internet üzerinden yayınladı.

"Genişleyen evrenlerin özellikleri" konulu tez insanoğlunun uzay ve kara deliklerin fiziği hakkında yürüttü en kapsamlı içeriklerden birini sunuyor.

Bilim tarihine adını altın harflerle yazdıran fizikçi ve evren bilimci Stephen Hawking, 1966 yılında evrenin genişlemesini ele aldığı doktora tezini yazdı.
Aradan geçen 50 yılda Hawking'in bir çok teorisi deney ve gözlemlerle kanıtlandı.

Hawkıing’in İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi'nde saklanan doktora tezi ise unutulmadı. Araştırma, üniversite arşivinde en çok talep edilenler listesinin zirvesinde yer aldı.

75 yaşındaki İngiliz bilim insanı, gelen talepler üzerine doktora tezinin tamamının erişime açılması için izin verdi.

Hawkng, "Umarım bu insanlara yere değil, yıldızlara bakmak konusunda ilham verir" ifadelerini kullandı.

Üniversite yönetimi, Hawking'ın kararının, insanlığın gelişimi için çalışmalarını paylaşmak konusunda bilim insanlarına örnek olması gerektiği açıklaması yaptı.

Hawking, mevcut yer çekimi teorisine meydan okumak için evrenin sürekli genişlediği tezini ileri sürüyor. Hawking'in evren modelinde karadeliklerin varlığının kaçınılmaz olduğu ifadeleri de yer alıyor. 

Tezin kamuya açılması heyecan verici olsa da, anlayabilmek için yüksek düzeyde fizik ve matematik bilgisi gerekiyor. Hastalığı sebebiyle uzun yıllardır tekerlik sandalyeye mahkum kalan efsanevi bilim insanı Stephen Hawking, doktora eğitimini erken yaşta tamamlayıp fizik, matematik ve evren bilimi gibi çeşitli alanlarda büyük buluşlara imza atmıştı.

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