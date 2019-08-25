Hayaldi gerçek oluyor! Fuat Oktay'dan müjde: KKTC'ye gençlik kampı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'den giden gençlerle bir araya geldi. Oktay açıklamasında "KKTC'de böyle bir kamp yapabiliriz. Çok güzel yerlerimiz var. KKTC Başbakanımız Ersin Bey ile de konuştuk" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin farklı şehirlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Ahi Evran Gençlik Kampı'na katılan gençlerle bir araya geldi.

Oktay yaptığı açıklamada "KKTC'de böyle bir kamp yapabiliriz. Çok güzel yerlerimiz var. KKTC Başbakanımız Ersin Bey ile de konuştuk. Orada böyle bir kamp yapabiliriz.

KKTC'deki gençlerle Türkiye'deki gençleri buluşturacağız.

Çok daha köklü dostluklar ve arkadaşlıklar oluşsun istiyoruz. Burada misafir olmadığınız bilin.

Vatanınızda, anayurdunuzdasınız, kendi gençlik kampınızdasınız" dedi.

Kampa, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa'dan kampa katılan gençlerle sohbet eden Oktay, KKTC'deki tüm gençleri Türkiye'deki kamplarda misafir etmek istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığının bunun için çalıştığını, konuyu yakından takip ettiğini anlatan Oktay, "Türkiye'deki kamplar sizin. Siz gidince diğer arkadaşlarınızı teşvik edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Gençlere kamptan memnun olup olmadıklarını soran Oktay, gençlerden "Etkinlikler yaptık, yeni yerler gördük. Bizimle çok güzel ilgilendiler. Yeni arkadaşlıkla edindik. Çok güzel geçti." cevabını aldı.

KKTC'ye yapacağı bir ziyarette tekrar gençlerle görüşmek istediğini vurgulayan Oktay, şunları söyledi: "KKTC'de böyle bir kamp yapabiliriz. Çok güzel yerlerimiz var.

KKTC Başbakanımız Ersin Bey ile de konuştuk. Orada böyle bir kamp yapabiliriz. Buradan oraya gençlerimizi davet ederiz.

Siz de görev alırsınız ve ekip lideri olursunuz orada. Biz hemen Kıbrıs'ta bir yer arayışına girelim. Belki önceden daha altyapısı olan yerler varsa hızlı bir şekilde ayağa kaldırabiliriz. Ben bu konuyu takip edeceğim.

Çok güzel olacak. KKTC'deki gençlerle Türkiye'deki gençleri buluşturacağız. Çok daha köklü dostluklar ve arkadaşlıklar oluşsun istiyoruz. Burada misafir olmadığınız bilin. Vatanınızda, anayurdunuzdasınız, kendi gençlik kampınızdasınız.

Arkanızda yanınızda kocaman bir Türkiye, 82 milyon var. Sizde o 82 milyonun bir parçasısınız. Bunu hissetmenizi istiyoruz."

Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de yer aldı.