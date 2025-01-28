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"Hayali öğrenci taşımacılığı"yla 419 bin TL’lik vurgun iddiası: Dava 3 Mart 2025’e ertelendi

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Yorulmaz Akva Komandit Şti. işletmecisi Yusuf Özbahadır ve ortaklarının, sahte öğrenci formlarıyla 419 bin 25 TL haksız kazanç sağladığı iddiasıyla yargılandığı dava, 3 Mart 2025’e ertelendi. Zanlılardan Öncel Özbahadır duruşmaya katılmadı.
"Hayali öğrenci taşımacılığı"yla 419 bin TL’lik vurgun iddiası: Dava 3 Mart 2025’e ertelendi

"Hayali öğrenci taşımacılığı"yla a 419 bin 25 TL'nin haksız temin edilmesiyle ilgili dava görüşüldü. 

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde görülen davada olguları aktaran polis memuru, teminat duruşmasında Güzelyurt’ta yaşanan meselede Yorulmaz Akva Komandit Sti. isimli taşıma şirketi işletmecisi zanlı Yusuf Özbahadır ile birlikte okullardan gönderilen formlardaki öğrenci sayısını fazla gösterip bakanlık tarafından doldurulan formlar üzerinde sahteleme yapıp tedavüle sürdüğünü aktardı.

Davada avukatlar ve zanlılar hazır bulunurken zanlı Öncel Özbahadır mahkemeye gelmezken, davanın ileri bir tarihte görüşülmesini talep edildi. 

“DURUŞMA 3 MART TARİHİNE ERTELENDİ”

Yargıç huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek duruşmayı 3 Mart 2025 tarihine ertelendi. Teminat duruşması sonunda yargıç zanlıların teminata bağlanarak yargılanmalarına emretmişti. “Resmi evrak sahteleme” ve “Resmi evrakı tedavüle sürme” suçlamalarıyla yargılanan zanlılar, dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzuruna çıktı.

"419 BİN 25 TL'Yİ SAHTEKARLIKLA TEMİN ETTİLER"

Zanlılar, sahtekarlıkla kayıt temin ettikten sonra Yorulmaz Akva Komandit Şti. ve Ali Kali Otobüs Şirketine ödenmesi gereken 600 bin 929,24 TL yerine 1,019,954,51 TL ödenmesini sağladıkları ve fazla ödenen 419,025,27 TL'yi sahtekarlıkla temin etmek suçundan methaldar olduklarını mahkemede aktarıldı. 

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