HAYAT AMACINIZ VAR MI?

İnsanlara hayallerini ve geleceğe dair isteklerini sorduğunuzda neden size kurtulmak istedikleri şeyleri söylerler?

“Daha iyi bir iş, daha iyi bir araba, çocuklar için daha iyi okullar…” Aslında işinizden memnun değilsinizdir, kurtulmak istersiniz ve bu değişikliği ulaşılmaz bir hayal sanırsınız. Sadece işinizden memnun olmadığınız için istediğinizde değişiklik gerçekleşmez, siz daha iyi bir işe uygun olduğunuzda değişiklik gerçekleşir.

Çoğu insanda gerçek bir hayat amacı duygusu yoktur. Temenniler vardır ama bunlar hayat amacı değildir ve gelecek düşünüldüğünde hedefler ve temenni karıştırılır. Birbirinden ayrı da düşünülemez ama hayat amacı; temennileri, hayalleri ve hedefleri kapsar. Hayat amacı daha belirgin, özgün, kapsamlı ve tutkuludur.

Hayat amacımızı oluşturmak için öncelikle bu kavramı zihinde iyice oturtmak ve sonra hayal kurmak gerekiyor; ben beş yıl sonra ne yapıyor olacağım? Peki, on yıl? Otuz yıl sonra? Hayat amacınız bugün bulunduğunuz şartlar altında ne kadar uzak görünürse görünsün, gerçekten olabileceğine tutkuyla inanılarak düşlendiğinde aradaki mesafe enerji yaratır. Hayat amacı karanlık gecelerimizin yıldızıdır. her birimizin karanlık gecesi olmuştur. İstediğiniz okulu kazanamamışsınızdır. İstediğiniz işe girememişsinizdir. Hak ettiğiniz şeyi siz değil de torpilli insanlar almıştır. Böyle karanlık gecelerde yol gösterecek yıldızlarımız olmazsa kayboluruz.

Hayat amacımız ne olmalı? Bu soruya bir başkası için cevap verebilecek kimse yoktur. Hayat amacınızı siz belirler ve siz inanırsınız. Karınca çıkınını almış, çıkmış yola. Görenler sormuş "Nereye gidiyorsun? diye. "Hacca gidiyorum." demiş karınca. Demişler ki "Küçücük hayvansın. Bir kilometreye kadar ölürsün." "Olsun" demiş karınca "BEN BU UĞURDA ÖLÜRÜM." Sizin kişisel özellikleriniz; değerleriniz, inançlarınız hayat amacınızı belirlemenizde etkilidir. Ancak bu başka bir yazımızın konusu.

Pekala hayat amacınızı belirlerken yalnızca hayal mi kurmak gerekir? Hiç şüphesiz ki bu kadar kapsamlı bir eylem tek aşamada çözülemez. Kaldı ki bu kısa yazıda da açıklamak mümkün değildir. Bunun için bir psikolojik danışmandan profesyonel yardım alabilirsiniz.

Hayalleriniz ile bugün arasındaki mesafeden korkmayın, hayaller ile bugün arasında mesafe olmamasından korkun.