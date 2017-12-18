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"Hayat Dediğin Zaten Sanal -II-" tanıtım ve yardım etkinliği

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"Hayat Dediğin Zaten Sanal -II-" tanıtım ve yardım etkinliği
Tanıtım ve yardım etkinliği  19 Aralık 2017'de saat 17.00'da Lefkoşa Selimiye Meydanı'da gerçekleştiriliyor. 

Ayşe Dilek Orhan'ın yeni kitabı "Hayat Dediğin Zaten Sanal -II-" kitabının tanıtım ve yardım etkinliği  19 Aralık 2017'de saat 17.00'da Lefkoşa Selimiye Meydanı'da gerçekleştiriliyor. 

Satış gelirinin tümünün Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ne bağışlanacağı "Hayat Dediğin Zaten Sanal -II" kitabı tanıtım ve yardım etkinliği Kanal T'den canlı olarak yayınlanacak. 

Bu özel geceye tüm iyilik elçileri davetli. 
 

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