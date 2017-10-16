İş Kadınları Derneği’nin yayımladığı “İş Dünyası”, röportaj ağırlıklı içerikle yayımlandı.

Dernekten haberler yanında üye iş kadınlarının etkinlikleri, çeşitli işletmelerin tanıtımlarının yer aldığı dergide, birçok röportaj yer aldı.

Meclis Başkanı Sibel Siber ile röportaj dergi sayfalarına “Kadını politikada görünür kılmak gerekir” başlığıyla yansırken, Ombudsman Emine Dizdarlı ile röportaj “Hayat evde değil sokakta, kabuğunuzu kırın” başlığıyla dergiye kapak oldu.

Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük ile yapılan röportaj da, “Girişimci olun, çok çalışın, risk alın” başlıklarıyla dergide yer buldu.

Gülgün Serdar’ın “ilk kadın şairler” ile ilgili araştırma/incelemesi yanında; İskemleci Özkan Öge ile röportaj; Eda Başbuğ’un “ne seninle, ne sensiz” başlığıyla sosyal medyayı irdeleyen araştırması; Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros’un “Kadın potansiyeli…” başlıklı yazısı da dergide yer alanlar arasında…