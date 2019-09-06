Hayat Hareket Edince Güzel

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Fizyoterapisti Ülviye Koçarslan fizyoterapinin; insan sağlığını fonksiyonel olarak en iyi düzeye getirmek, anatomik ve fizyolojik nedenle oluşan fonksiyonel hareket bozukluklarını önlemek, tanımlamak, düzeltmek amacı ile kullanılan tüm prensip, disiplin ve teknikleri içeren bir bilim dalı olduğunu belirtti.

8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü hakkında bir açıklama yapan Koçarslan, fizyoterapistlerin; hekim tarafından teşhisi konmuş hastaya kapsamlı bir değerlendirmeyi takiben fizyoterapi tanımlamasını yapabilen, uygun tedavi yaklaşımlarını belirleyerek uygulayabilen, sonuçları ve fizyoterapiyi sonlandırma kriterlerini tespit edebilecek yeterlik ve nitelikler taşıyan meslek elemanları olduğunu kaydetti.

“Fizyoterapi Geçmişten Günümüze Önemli Aşamalardan Geçerek İlerlemiştir “

Fizyoterapi mesleğinin tarihçesinin M.Ö. 460’lı yıllara dayandığını ve önce Hipokrat, daha sonra Galen’in , masaj, manuel terapi teknikleri ve hidroterapiyi hastaların tedavisi için ilk uygulayan kişiler olduğunu hatırlatan Fizyoterapist Ülviye Koçarslan, modern dönemin 19. yüzyılda İngiltere ve Amerika’da başladığını ifade etti. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Fizyoterapisti Ülviye Koçarslan polimyelit epidemisi ve 1. Dünya Savaşı’nın , modern fizyoterapi mesleğinin başlamasını sağlayan önemli etkenler olduğunu ve mesleğin ilerlemesinin ortopedistlerin yardımı ile gerçekleştiğini vurguladı. Koçarslan teknolojide ve klinik uygulamalarda kaydedilen ilerlemeyi, meslekte özelleşme, kanıta dayalı bilimsel çalışmalar ve akademik yapılanmaların takip ettiğini söyledi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Fizyoterapisti Ülviye Koçarslan tüm bu tarihsel sürecin ardından 1951 yılında kurulan Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu’nun (WCPT) 1996’da yapılan ilk resmi toplantı günü olan 8 Eylül’ün Dünya Fizyoterapi Günü olarak kabul edildiğini ve tüm üye ülkelerde kutlandığını dile getirdi.

Ülviye Koçarslan , “ günümüzde WCPT, 112 üye kuruluşun yanı sıra 450.000’den fazla üyesi olan ve fizyoterapistleri uluslararası düzeyde temsil eden büyük bir organizasyondur ve Dünya Sağlık Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Yaşlılık Entitüsü, UNICEF gibi uluslararası bir çok kurum ve kuruluşla ortak projeler yürütmekte ve fizyoterapistlerin mesleki gelişimini ve tanıtımını dünya çapında artıracak çalışmalara devam etmektedir “ dedi ve 1969 yılında kurulan Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin 1974 yılında WCPT üyeliğine kabul edildiğini ve 1979 yılında kurulan Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’nin ise 40. yılını kutlamaya hazırlandığını vurguladı.

Koçarslan fizyoterapistlerin 1980’lerden başlayarak; nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, rekonstruktif cerrahide rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, obstetrik-jinekolojik rehabilitasyon, kanser rehabilitasyonu, sporda fizyoterapi gibi pek çok alanda lisansüstü eğitimlerin yanı sıra; fizyoloji, anatomi, nörofizyoloji, nöroanatomi, biomekani, kinezyoloji, biyomühendislik ve nörobilim gibi konularda da lisansüstü eğitim yapmaya başladıklarının altını çizdi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Fizyoterapisti Ülviye Koçarslan açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “ Fizyoterapist ünvanı ile çıktığımız bu yolda multidisipliner ekip çalışmasıyla din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın hastaların hak ve menfaatlerini ön planda tutarak, belirlediğimiz hedeflerimize sabır, emek, inanç ve sevgi ile yorulmadan, pes etmeden her gün daha iyisi için çalışarak ulaşmaya devam edeceğiz.İnsanların hayatına hareket katan, hareket etmenin güçleştiği zamanlarda insanların elinden tutan ve onlara yol gösteren tüm fizyoterapistlerin, bu yolda emek veren fizyoterapist adaylarının bu özel günlerini kutluyoruz. Hayat hareket edince güzel. “