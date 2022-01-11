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‘Hayat kısa’ diyenler pandemide kesenin ağzını açtı: Rolls-Royce tarihi satış rekoru kırdı

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İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls Royce, 2021 yılında dünya çapındaki otomobil satışlarının 117 yıllık tarihlerinde rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. Firmanın üst düzey yetkili buna neden olarak pandemiyi işaret etti.
‘Hayat kısa’ diyenler pandemide kesenin ağzını açtı: Rolls-Royce tarihi satış rekoru kırdı

İngiliz, lüks otomobil üreticisi Rolls Royce, geçen yıl rekor sayıda otomobil sattıklarını açıkladı.

İngiliz Daily Mail gazetesi haberi duyururken, “Pandemi süper zenginlerin “hayatın kısa olabileceğini” fark etmesini sağladı ve Rolls-Royce’un geçen yıl rekor 5.586 otomobil satmasına yardımcı oldu.” ifadelerini kullandı.

117 YILLIK TARİHİNDE REKOR

Otomobil fiyatları 233 bin sterlin ila 432 bin sterlin (4 milyon 390 bin TL ila 8 milyon 136 bin TL) arasında değişen firmanın, 117 yılık tarihinde dünya çapında en fazla aracı sattığı belirtildi.

İcra Kurulu Başkanı Torsten Muller-Otvos, “Birçok toplum, corona virüsünden hayatını kaybeden insanlara tanık oldu ve bu onlara hayatın kısa olabileceğini ve daha sonraya ertelemek yerine şimdi yaşamanın daha iyi olacağını düşündürdü” dedi.

DÜNYANIN HER BÖLGESİNDE SATIŞLAR ARTTI

Otvos sözlerini “Bu, aynı zamanda, dünyadaki güzel, sevimli şeyler diyeceğim şeye yatırım yapmaya büyük ölçüde yardımcı oldu.” ifadeleriyle sürdürdü.

BMW’nin de sahibi olan Sussex merkezli şirket, dünyanın her bölgesinde satış artışı yaşadıklarını bildirdi.

‘PANDEMİDE İNSANLARIN PARALARI BİRİKTİ’

Muller-Otvos otomobil satışlarının artmasının nedeni olarak pandemiyi gösterirken, “İnsanlar çok seyahat edemiyorlardı, lüks hizmetlere çok fazla yatırım yapamıyorlardı… Böylelikle daha çok harcayabilecekleri paraları birikti” dedi.

Bazı alıcıların da pandemi sürecinde mevcut Rolls-Royce koleksiyonlarına eklemeler yaptığı açıklandı.

Firma, başta Ghost limuzin ve Cullinan SUV olmak üzere tüm modeller için yüksek talebin olduğunu belirtirken ‘olağanüstü bir yıl’ geçirdiklerini açıkladı. Rolls Royce, Çin, ABD ve Asya-Pasifik dahil olmak üzere çoğu satış bölgesinde ve birçok ülkede tüm zamanların rekorlarının rapor edildiğini açıkladı.

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