Hayat kurtaran pratik bilgiler

İşte kolayca uygulayabileceğiniz mutfaktan temizliğe, alışverişten cilt bakımına kadar hayatınızın her alanında size yardımcı olacak bilgiler...

Salatalıklarınızın ve kabaklarınızın içlerini kolayca çıkartmak için bir dondurma kaşığı kullanabilirsiniz.

Eğer yaptığınız yemek çok yağlı olursa fazla yağı birkaç buz küpü ve kağıt havluyla alabilirsiniz. Buzu havluyla sarın ve yemeğin üzerinde gezdirin. Buz mıknatıs görevi görerek yüzen yağı çekecektir.

Mükemmel yumurta pişirmek için, ocağın üstüne tavayı koyun. Yağ yerine su ekleyin ve yumurtaları kırın.

Eğer cupcake kalıbınız yoksa, bunun yerine parşömen kağıdı kullanabilirsiniz.

Dökme demir tencerelerinizin zamanla paslanmasını engellemek için bulaşık deterjanı kullanmayın. Bunun yerine tablet tuz kullanın. Bu yöntem pişirme esnasındaki baharatların kalıcı kokularını ortadan kaldırır.

Pizza veya diğer pişmiş yemeklerinizi mikrodalga fırında ısıtırken yanına bir bardak su koyun. Nem, yemeğin kurumasını engelleyecektir.

Maydanoz, dereotu gibi otlarınızı buz küpü tepsisinde dondurursanız, vitaminlerini korumuş olursunuz.

Cevizlerin aromasını ve besleyici özelliklerini korumak için dondurun. Dondurucuya koymadan önce onları küçük kaplara koyun.

Streç filminiz kullanırken kopup yapışıyor mu? Bunu engellemek için streç filmi buzdolabında saklayın. Soğuk, kopmaları ve kapışmaları en aza indirir.

Sarımsak veya soğan kokularını elinizden çıkarmak için sofra tuzu veya limonu kullanın. Onları ellerinize sürtün ve su ile durulayın.

Doğrama tahtalarınızdan gelen kötü kokuları gidermek için tahtalarınızı unla ovun ve 10-15 dakika bekletin. Daha sonra yarım limon ile silin. Bu yöntem kötü kokuları yok etmenin garantisini verir.

Çelik mutfak eşyalarınızın parlaklığını geri kazandırmak için, onları sirke ve su karışımı ile yıkayın. Eğer metal parçaları yoksa aynı karışımla bir gece beklerek elde edebilirsiniz.

Yumurtaları suda haşlamak istemeyenler için: Fırında yumurta

Yumurtalarınızı 15 dakika yüksek ayarda fırında tutmanız yeterli.

Ahşap kaşık ve spatulalar zamanla kararır ve kötü kokuya sahip olur. Bunun için ahşap gereçlerini suda kaynatın ve güneşte kurumaya bırakın. Bu yolla ahşap gereçleriniz eski haline kavuşacaktır.

Peynirin rendeye yapışmaması için yarım saat boyunca buzdolabında bekletin.

Gözleriniz yaşarmadan soğan kesmek için, doğramadan yarım saat önce soğanı buzdolabında bekletin.

Yumurtaları kaynattığınız suyun içine sirke ya da karbonat ekleyin. Bu yöntem, yumurtalarınızın kolayca soyulmasını sağlayacaktır.

Zencefiliniz ziyan olsun istemiyorsanız, kaşıkla soyabilirsiniz.