"Hayat Ormanı" Girne'ye hayat verecek!

İşte ortak açıklama;

Bilindiği üzere, Girne Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki en özel noktada bulunan74 dönüm ilk olarak Güven-Yapı’ya 105 konutluk site yapılması için devredilmiş, ardından da duyarlı vatandaşların ve çevre örgütlerinin yoğun mücadelesiyle önce yeniden ‘‘kamu arazisi’’ ardından da ‘‘orman alanı’’ ilan edilmişti.

Yaşanan süreçte bitki örtüsü tamamen tahrip edilmiş olmasına rağmen, ciddi oranda bir betonlaşma gerçekleşmeden toplumun geniş kesimlerinin duyarlılığıyla sivil toplumun ortaya koyduğu mücadele sonucunda durdurulmuştu. Geldiğimiz noktada, yapılaşmanın durdurulmasının asla yeterli olmadığını ve bölgenin yeniden yeşillendirilmesinin de takipçisi olacağımızı vurgulamıştık.

Bu doğrultuda, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 74 dönümlük alanın bir proje çerçevesinde yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başladık. Bu doğrultuda, yıl sonuna kadar yapılacak arazi düzeltmeleri ve hazırlık çalışmalarının ardından Ocak ayından itibaren ilk fidanların alana dikimi gerçekleştirilecektir. Yaptığımız toplantıda yılın ilk aylarında planlı bir şekilde vatandaşların da katılımıyla dikilecek fidanların bakım, onarım ve habitat restorasyonun da gerçekleştirlmesiyle birlikte ‘‘HAYAT ORMANI’’ adı verilmesi kararlaştırılan alan yeniden halka kazandırılacaktır.

Fidan dikim sezonun kaçırılmaması için süratle çalışmalara başlamaya hazır olan Orman Dairesi’nin şu an için önündeki tek engel ise artık araziyle hiçbir bağı kalmayan Kofalı İnşaata ait iki adet devasa vincin halen alanda bulunmasıdır. Sivil Toplum Örgütleri olarak, fidan dikim çalışmalarına hemen başlanabilmesi için ilgili firmaya çağrıda bulunuyor ve bir an önce vinçlerini bölgeden kaldırması gerektiğini de hatırlatıyoruz.

Girne’ye bir nebze de olsa nefes aldıracak ve yeniden hayat vereceğine inandığımız ‘‘Hayat Ormanı’’na fidanları dikmek için sabırsızlanıyoruz. Bu doğrultuda söz konusu alan yeniden yeşillendirilince kadar elimizden gelen her türlü çabayı da ortaya koymaya devam edeceğimizi de tüm halkımıza duyururuz…

BİYOLOGLAR DERNEĞİ - YEŞİL BARIŞ HAREKETİ - DOĞAPARK