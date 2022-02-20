  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.294
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Hayat Pahalandı

» »
Güney Kıbrıs’ta enerji fiyatlarındaki artışın gıda fiyatlarını da tırmandırdığı bildirildi.
Hayat Pahalandı

Güney Kıbrıs’ta enerji fiyatlarındaki artışın gıda fiyatlarını da tırmandırdığı bildirildi.

Fileleftheros’un “Pahalılık Hane Halkını Boğuyor” başlıklı haberinde, Haziran 2020’de pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle fiyatı göreceli düşük olan akaryakıtın bugüne kadar 95 oktan benzinde yüzde 46,9; dizelde yüzde 51,8 ve gazyağında yüzde 61,7 oranında zamlandığı kaydedildi.

Haberde çeşitli ürünlerin bir yıl içerisinde gördüğü zam oranları şöyle sıralandı:

“Elektrik yüzde 26,3 konfeksiyon yüzde 3,2 taşımacılık yüzde 13,7 mobilya, ev tekstili ve temizlik ürünleri yüzde 2,3 konut, su, elektrik, gaz yüzde 15,8 kültür-eğlence yüzde 2,2 lokanta-hotel yüzde 3,3 kira yüzde 1,9 konut bakım ve onarım yüzde 7 süt yüzde 3 ithal kahve yüzde 5,6 yerli kahve yüzde 21,6 un yüzde 8,7 şeker yüzde 15,1 yumurta yüzde 3,2 hububat yüzde 4,6 makarna yüzde 10,6 ekmek yüzde 10,4 tüp gaz yüzde 21,1.

İnşaat malzemesi yüzde 30,2 demir ve çelik yüzde 40,5 alüminyum yüzde 16,3 kereste yüzde 22,5 izolasyon malzemesi yüzde 8,7 kimyasal ürünler yüzde 10,7 plastik yüzde 20,5 elektromanyetik ürünler yüzde 23 mineraller yüzde 5,41 seramik malzemeler yüzde 8 inşaat çeliği yüzde 46,6 inşaat demiri yüzde 44,3 bakır boru yüzde 32,8 demir parmaklık yüzde 30,3 kablo 24,6”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Yönetimi Limasol Limanının Sahibiyken Kiracısı Oldu19 Şubat 2022 Cumartesi 16:38
  • Güney Kıbrıs'ta 2304 Vaka18 Şubat 2022 Cuma 21:40
  • Rum İçişleri Bakanı Kıbrıs Türk Malları Konusunda Baf Belediye Başkanına Yanıt Verdi18 Şubat 2022 Cuma 17:55
  • Rum Polisine Yeni İnsansız Hava Aracı18 Şubat 2022 Cuma 17:25
  • Ağrotur Üssünde 4 “Typhoon” Savaş Uçağı18 Şubat 2022 Cuma 17:09
  • Eski Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Açıklamaları18 Şubat 2022 Cuma 16:45
  • Anastasiadis, Ukrayna’yla İlgili AB Toplantısına Katılacak18 Şubat 2022 Cuma 16:30
  • Sır Lındsay Hoyle’dan Ara Bölgeye Ziyaret18 Şubat 2022 Cuma 16:24
  • Kasulidis GYÖ’ler İçin Destek İsteyecek18 Şubat 2022 Cuma 15:46
  • Rum Tarım Bakanından Hellim Konusunda Yeni Öneri17 Şubat 2022 Perşembe 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti