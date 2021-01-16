Hayat pahalılığı artışı uygulanmayacak!

Hayat Pahalılığı artışı 3 ay boyunca memurlara uygulanmayacak. Bu kaynak reel sektörü desteklemek amacıyla kullanılacak
Ocak Şubat ve Mart ayı artışları yapılmayacak
3 aylık kesintiden 100 milyon TL özel sektöre aktarılacak
Hayat Pahalılığı artışı 3 ay boyunca memurlara uygulanmayacak. Bu kaynak reel sektörü desteklemek amacıyla kullanılacak
Ocak Şubat ve Mart ayı artışları yapılmayacak
3 aylık kesintiden 100 milyon TL özel sektöre aktarılacak
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.