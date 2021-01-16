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Hayat pahalılığı artışı uygulanmayacak!

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Hayat pahalılığı artışı uygulanmayacak
Hayat pahalılığı artışı uygulanmayacak!

Hayat Pahalılığı artışı 3 ay boyunca memurlara uygulanmayacak. Bu kaynak reel sektörü desteklemek amacıyla kullanılacak

Ocak Şubat ve Mart ayı artışları yapılmayacak

3 aylık kesintiden 100 milyon TL özel sektöre aktarılacak

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