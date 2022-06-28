Hayat pahalılığı, maaşlara temmuz sonu yansıyacak

Başta kamu çalışanları olmak üzere birçok kişinin beklediği hayat pahalılığı, bu ay sonu maaşlara yansımayacak.
Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgiye göre, ilgili yasanın hazırlanmaması nedeniyle, hayat pahalılığı temmuz sonu yatırılacak maaşlara yansıyacak.
Öngörünün brüt maaşlara yüzde 55 yansıma olacağı belirtilirken, maaşlara yansıyacak net oranın temmuz ayında ortaya çıkacağı kaydedildi.
Kaynak: Kıbrıs Postası
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